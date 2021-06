Sulle orme del padre. Con il gol segnato ieri contro l'Austria, nell'ottavo di finale vinto 2-1 dall'Italia, Federico Chiesa ha scritto un piccolo record. Non era mai successo, infatti, che padre e figlio segnassero entrambi in un Europeo. Federico ieri, papà Enrico (17 presenze e 7 gol in Nazionale) invece nel 1996, oltre 25 anni fa, nella partita poi persa dagli azzurri di Sacchi 2-1 contro la Repubblica Ceca di un giovane Pavel Nedved.