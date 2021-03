L'Italia riparte nel segno di Roberto Mancini: il rinnovo del ct è ormai a un passo. E' quanto si legge sulla versione online di Repubblica, che sottolinea come l'annuncio del prolungamento di contratto possa arrivare già nel ritiro di Coverciano che si aprirà domani. Il primo incontro tra Mancini e il presidente della Figc Gabriele Gravina è stato proficuo, ultimi nodi in fase di risoluzione e traguardo ormai vicino.



I DETTAGLI - Emergono anche i dettagli del contratto che legherà il ct alla Nazionale: la nuova scadenza sarà fissata al 2024, con un adeguamento dello stipendio che da 2 salirà a quasi 3 milioni di euro a stagione; sarà consolidato lo staff, nel quale è appena entrato Daniele De Rossi; i bonus legati alla qualificazione Mondiale e ai risultati di Europeo e Mondiale; i diritti di immagine e la pubblicità. Sul tavolo anche l'eventuale ruolo di direttore tecnico-supervisore di tutte le selezioni maschili, dall'Under 21 in giù. Dettagli in fase di risoluzione, il binomio Mancini-Italia è destinato a proseguire.