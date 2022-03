. Niente Russia 2018, niente Qatar 2022. Gli azzurri, battuti dalla Macedonia al minuto 92 della semifinale playoff, da un tiro di Aleksander Trajkovski, vengono subissati dai fischi dalla gente di Palermo che si sente tradita insieme ad altri sessanta milioni di italiani.Le solite esagerazioni. Ieri lo stadio della Favorita avrebbe dovuto spingerci con il tifo e l’entusiasmo oltre il limite costituito da un avversario modestissimo. Oggi trangugia il calice amaro dell’eliminazione dalla Coppa del mondo eQuali siamo? Dove andiamo? Solo la speranza, ultima Dea, mi teneva agganciato al passaggio almeno di questo primo turno. Per poi coltivare l’illusione che la(ha sbagliato il calcio di rigore del 2-2 a meno di dieci minuti dalla fine) si sbarazzasse dele ci offrisse un pertugio più agevole o, comunque, possibile rispetto a Ronaldo e ai suoi fratelli.. Probabilmente avrebbe dovuto essere più intransigente con il presidente della Federazione, Gravina, e pretendere una pausa più lunga per preparare la partita. Probabilmente si è fidato troppo degli uomini che gli avevano regalato il trionfo europeo e non ha cambiato abbastanza, soprattutto in attacco, dove non si è capito perché abbia escluso anche dalla panchina, per insistere contro ogni evidenza, con, il peggiore in senso assoluto.Di certo, quando ha fatto gli ultimi due cambi (per Gianluca Mancini eper Berardi) stava pensando di vincerla ai supplementari perché fino al 90’ non c’era stato verso e, a dire la verità, non c’erano state neanche troppe occasioni. Così la partita si è chiusa, in meno di cinque minuti (), con in campo il capitano alla sua ultima presenza (115: grazie lo stesso) e il debuttante cagliaritano alla prima (forse serviva già dopo l’intervallo, visto che è stata sua l’ultima deviazione al volo su tiro di Florenzi).. Primo, perché è troppo orgoglioso per rimanere a dispetto di una situazione contraria.(l’ha spiegato, tre giorni fa, in un intervista a Repubblica) perché, sono parole sue, il Coni non gli è ostile come lo fu per Tavecchio e, soprattutto, la sua maggioranza in Consiglio Federale è ampia e salda., diche sbagliò i rigori con la Svizzera, della difesa decapitata dagli infortuni o da qualche elemento sopravvalutato (Insigne, per esempio).Quella di ieri sera è stata tremenda per le modalità (tiro da lontano a tempo scaduto,che non spinge abbastanza anche perché la vede tardi, ma soprattutto nessuno che allontani la possibile minaccia con un calcione) e le conseguenze. Se perdi dalla Macedonia del Nord che, peraltro, nel girone con la Germania, aveva vinto 2-1 fuori casa, non hai diritto nemmeno alle attenuanti.. Uno, sempre di Trajkovski, parato (45’) e il gol. Tuttavia, si era capito intorno alla mezz’ora del secondo tempo, con l’ingresso in campo di Spirovski e Askovski, che l’allenatore, fedele ad un 4-4-2 difensivo, avrebbe voluto cercare qualcosa di diverso. L’Italia, sfiatata e confusa, ha lasciato qualche metro di campo in più agli avversari, presentandosi sempre meno nella metacampo della Macedonia. E quando è accaduto, si ripetevano gli errori del primo tempo. Troppa frenesia, molte imprecisioni, impacci ed esitazioni, cross prevedibili, anticipi continui.Solletico puro, invece, un tiro diin caduta (alto), una conclusione di Insigne (deviata) e un’iniziativa di Bastoni, arrivato fino in area, dove ha preteso di servire ancora Immobile, sempre posizionato dietro all’avversario. Per contro, a cinque minuti dal riposo, su errore di Gianluca Mancini,. In un modo o nell’altro, il più continuo, in fase offensiva,Detto tutto questo, che è poco, di cosa vogliamo discutere?. E che la vittoria dell’Europeo è stata un’eccezione. Meravigliosa ma unica. E, a qualche mese di distanza, propiziata da un’irrinunciabile fortuna.