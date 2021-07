Tensione, concentrazione ma anche un filo di ironia per smorzare l'ansia. Nel pre-partita di Italia-Inghilterra, finale di Euro2020, Roberto Mancini ha annunciato la formazione spiegando: "Gigio, Dilo, Leo, Giorgio, Spina...". Un sorriso, e poi nuovamente gli undici titolari: "Emerson, Jorgio, Marco, Bare, Ciro, Lorenzo e Federico". Poi un breve discorso, semplice ma chiaro: "Non ho niente da dirvi più. Voi sapete quello che siete, non siamo qua per caso. Siamo noi padroni del nostro destino, sapete cosa dovete fare".