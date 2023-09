Ciro Immobile è il nuovo capitano della Nazionale. Il centravanti-goleador della Lazio raccoglie l'eredità di Bonucci e indosserà la fascia già dalla prossima partita. Lo aveva già fatto in altre tre occasioni in passato, ma sempre per l'assenza degli allora titolari (Chiellini prima e, appunto, Bonucci poi). L'attaccante è solo il secondo nella storia biancoceleste a guadagnarsi i gradi di capitano. Il nuovo ct Spalletti ha scelto lui in ossequio alla tradizione di affidare il ruolo al calciatore con più presenze (56), ma anche come riconoscimento alla carriera del calciatore.



Prima di Immobile, tra i laziali solo Silvio Piola tra il '40 e il '42 era stato nominato capitano degli Azzurri. Guidò però i compagni in campo per soli 5 incontri. Attilio Ferraris IV prima ancora (negli anni '30) e Angelo Peruzzi in tempi più recenti hanno anche loro avuto la fascia al braccio in alcune occasioni, ma sempre in veste di vice. Per il bomber della Lazio questo può essere il primo passo per un riscatto personale con la maglia dell'Italia, viste le tante critiche piovutegli addosso negli ultimi anni.