Con Robertoin conferenza stampa prima della gara con il Portogallo si è presentato Ciro: “Portogallo senza Ronaldo? Gli stimoli ci sono comunque, affrontiamo una grande nazionale. Tiri in porta? Nel secondo tempo la Polonia non riusciva a salire con tre tiri in porta. Lewandowski? Secondo me è il più forte attaccante, ma secondo me ha fatto solo un tiro in porta. Dal punto di vista difensivo abbiamo sbagliato qualcosa, offensivamente possiamo fare di più. Ruolo? Lo decide il mister, ma è tutto nella testa. Quando scendi in campo l'importante è che ci sia determinazione per fare bene. L'affiatamento è solo per aiutare i compagni che stanno vicino a te, che siano due o uno”.