Ciro Immobile torna al gol con l'Italia dopo due anni di digiuno (ultima volta settembre 2017 contro Israele). Dopo il successo contro la Finlandia, l'attaccante della Lazio è intervenuto a Rai Sport: "Era un peso troppo grande per me, non fare gol con questa maglia. Si sono dette tante cose, ma sono rimasto sereno e credo di aver fatto una buona partita, stiamo ripartendo alla grande. Si cercava sempre di creare un caso intorno a me, l'anno scorso non ho passato un bel periodo neanche con la Lazio, ma stasera sono contento. Ringrazio la mia famiglia per essermi stati vicini, e una dedica speciale a mia moglie che ha da poco partorito".