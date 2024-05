Italia, Immobile: "Non mi aspetto granché, ma se Spalletti mi fa un regalo io lo accetto"

Tommaso Fefè

24 minuti fa



Immobile sogna la convocazione a Euro 2024. Sulla carta sarebbe lui il capitano della Nazionale - Spalletti lo ha designato tale all'inizio della sua avventura come ct - ma di fatto il centravanti della Lazio manca in campo con la maglia azzurra da settembre scorso. Infortuni e un rendimento non all'altezza del suo curriculum nell'utlimo anno hanno spinto il commissario tecnico a fare altre scelte. Lo stesso Ciro ne è consapevole, ma dopo la chiamata per partecipare allo stage di fine stagione a Coverciano una flebile speranza in lui si è riaccesa.



Oggi, a margine di un evento di Padel tenutosi a Roma, dove era presente come ospite, il bomber biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni da cui traspare la sua voglia di provare fino all'ultimo a convicere Spalletti: "La Nazionale per me è sempre stata un punto fermo, un obiettivo importante. Ma bisogna essere pure razionali e obiettivi nelle valutazioni. Dopo una stagione così non posso aspettarmi più di tanto. Poi se dovesse arrivare un regalo non lo rifiuterei sicuramente. Comunque con Spalletti non ho parlato. In Nazionale deve andare chi è più in forma. Se poi il ct ritiene di aver bisogno di gente con esperienza per affrontare queste competizioni e vuole tenermi in conto, io non mi tiro indietro.