Ciro Immobile parte per Budapest. E' questa la novità principale che arriva dal quartier generale della Nazionale in vista della decisiva trasferta in Ungheria per strappare il primato nel girone di Nations League e agguantare la qualificazione alla Final Four del prossimo giugno. Gli esami medici a cui l'attaccante della Lazio si è sottoposto in mattinata hanno dato responsi confortanti, secondo quanto riportato da Sky Sport, e il giocatore sarà dunque convocato dal ct Roberto Mancini.



Immobile era stato costretto a dare forfait in occasione della partita di venerdì scorso contro l'Inghilterra a causa di un problema muscolare sofferto nell'allenamento di rifinitura. La decisione sul suo impiego alla Puskas Arena sarà deciso nelle prossime ore.