Contro la Macedonia è già tornato a lasciare il segno in Nazionale Ciro Immobile. Con il gol del momentaneo 0-1 il neo-capitano dell'Italia ha raggiunto quota 17 in maglia azzurra e non ha intenzione di fermarsi. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, in uno scambio di messaggi con amici e conoscenti che si complimentavano con lui, il centravanti di Torre Annunziata ha promesso una doppietta stasera contro l'Ucraina.



Nella classifica all time dei marcatori azzurri, Immobile è a due lunghezze dalla coppia Gilardino-Bettega e a tre da una leggenda come Paolo Rossi. Avvicinarli in graduatoria significherebbe anche e soprattutto dare una grossa mano alla Nazionale verso la qualificazione a Euro 2024, che è il vero grande obiettivo di Ciro e di tutto il gruppo azzurro.