Ciro, campione d'con l', tra i più criticati nelle sfide controposta una storia su Instagram, rispondendo agli attacchi ricevuti in questo Euro2020: "In nemmeno un anno Scarpa d'Oro e campione d'Europa. Continuate a parlare, nel frattempo continuo a vincere. Magnatev u limone". Due gol per l'attaccante azzurro, entrambi nel girone, poi un incrocio dei pali contro l'Austria agli ottavi e a secco nelle ultime tre partite. Ma tanto lavoro sporco per i compagni.