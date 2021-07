L'Italia supera la Spagna ai rigori e vola in finale di Euro 2020, il ct azzurro Roberto Mancini parla a Rai Sport al termine dell'incontro: "Questi sono i rigori, una partita durissima. La Spagna è una grande squadra e gioca benissimo, noi abbiamo fatto una buona gara, non come al solito ma sapevamo che avremmo dovuto soffrire".



MORATA OUT DALL'INIZIO - "Ci hanno messo in difficoltà all'inizio, poi abbiamo trovato le coordinate giuste e non abbiamo rischiato più di tanto. E' stata una gara durissima".



VINTO ALL'ITALIANA - "Le squadre di calcio attaccano e difendono, abbiamo avuto occasioni per fare dei gol come loro. E' stata una partita fra due grandi squadre".



MERITI DI MANCINI? - "I meriti sono dei ragazzi, ma non è ancora finita. Dobbiamo recuperare le forze rimaste e giocarci la finale".