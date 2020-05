La eNazionale dell'Italia vola in Semifinale degli Europei 2020 giocati con eFootball Pes 2020. Il quartetto azzurro composto da ​Rosario ‘Npk_02’ Accurso, Nicola ‘nicaldan’ Lillo, Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi e Alfonso ‘AlonsoGrayfox’ Mereu ha avuto la meglio in solo due partite sulla nazionale di Israele imponendosi nella prima gara con il risultato di 1-0 e dilagando nella seconda con un rotondo 4-0. L'avversaria della semifinale sarà la Francia che ha battuto, non senza soffrire, la Croazia per 2-0.



Ecco le fasi salienti dei due incontri, le semifinali andranno in scena a partire dalle 17.