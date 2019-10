23 mesi dopo la tragica notte di San Siro, dopo lo 0-0 con la Svezia che ha negato la partecipazione all'ultimo Mondiale, l'Italia scende in campo all'Olimpico di Roma per ritrovare il sorriso: alle 20.45 gli Azzurri ospitano la Grecia per dare la caccia a una vittoria che darebbe l'aritmetica certezza della partecipazione a Euro 2020, con tre turni d'anticipo (sarebbe record).



Italia con uno spettatore speciale, perché accanto al ct Mancini ci saranno i figli e l'amico e allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic. Azzurri, ma non di maglia: la Nazionale infatti scenderà in campo con la divisa verde presentata dalla Figc e al centro di numerose polemiche.



Formazione pressoché decisa, con Acerbi che vince il ballottaggio con Romagnoli al centro della difesa accanto a Bonucci (92esima presenza per lui, entrerà nella top 10 all time dell'Italia): unico dubbio per la mezzala sinistra, con Barella in vantaggio su Bernardeschi.



PROBABILI FORMAZIONI



Italia-Grecia (20.45, diretta su Rai 1)



Italia (4-3-3): G. Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct. Mancini.



Grecia (4-4-1-1): Vlachodimos; Bakakis, Siovas, Lambropoulos, Stafylidis; Mantalos, Zeca, Kourbelis, Donis; Vrousai, Koulouris. Ct. Van't Schip.