Italia, infortunio per Locatelli alla gamba destra e condizioni da valutare. A rischio per Norvegia e Moldavia

Altro campanello d'allarme in casa Italia, a 4 giorni dalla trasferta di Oslo contro la Norvegia valida per le Qualificazioni al prossimo Mondiale,- sostituito dal capitano della Fiorentina Luca Ranieri - a causa di problemi fisici:- Secondo quanto riportato da Sky Sportinfatti il centrocampista degli azzurri e capitano della Juventusnel primo pomeriggio di lunedì 2 giugno.

, anche in ottica Mondiale per Club, competizione alla quale il classe '98 dovrà partecipare con la sua Juventus a partire dal 19 giugno prossimo - data del primo impegno dei bianconeri, contro gli emiratini dell'Al Ain. Nel caso in cui fosse un problema risolvibile Locatelli rimarrà a disposizione di Luciano Spalletti, mentre se sarà verificata un'entità più grave, farà ritorno a Torino.