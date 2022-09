Non ci si giocherà l'ingresso a Mondiali o Europei, ma, anche se si tratta di Nations League, Italia-Inghilterra è sempre sinonimo di grande calcio. La gara di stasera vedrà di fronte di nuovo le squadre di Mancini e Southgate dopo la finale dello scorso anno. Prima di andare a San Siro però i tifosi inglesi hanno fatto tappa sui Navigli per caricarsi in vista del match. Ecco come hanno tappezzato la zona con le loro bandiere. Ecco le FOTO e il VIDEO del nostro inviato Federico Albrizio