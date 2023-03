L'Italia di Roberto Mancini stasera alle 20.45 al Maradona di Napoli affronta l'Inghilterra di Garteh Southgate nella prima partita di qualificazione all'Europeo 2024, valida per la prima giornata del Gruppo C. A dirigere la sfida il serbo Srdjan Jovanovic, assistenti Uros Stojkovic e Milan Mihajlovia, con Novak Simovic nel ruolo di quarto ufficiale, al VAR Tomasz Kwiatkowski, coadiuvato all’AVAR da Piotr Lasyk.



Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:



70' - Ammonito Walker per proteste.



61' - Giallo anche per Jorginho per un fallo a centrocampo su ripartenza di Kane.



56' - Ammonito Maguire per un brutto intervento su Barella nell'azione del gol.



53' MANCA UN ROSSO A RICE - Gamba alta di Rice su Barella, proteste azzurre ma l'ammonizione va a Grealish nel conseguente parapiglia. Rice era già ammonito, il secondo giallo e l'espulsione sembravano esserci.



48' - Corner Italia dalla sinistra, Kane in area colpisce e mette di nuovo in angolo: proteste per un presunto tocco di mano, ma l'inglese colpisce con lo stomaco.



41' RIGORE PER L'INGHILTERRA - Corner di Saka sul secondo palo, mani in area di Di Lorenzo: l'arbitro va al Var e concede il penalty, non ci sono molti dubbi.



29' - Ammonito Rice per perdita di tempo.