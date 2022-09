Italia-Inghilterra (calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno) è una gara valida per la quinta e penultima giornata nel gruppo 3 della Lega A in Nations League. Gli inglesi sono ultimi con 2 punti, 3 in meno degli Azzurri che sono a quota 5. Uno in meno della Germania, che oggi gioca in casa con l'Ungheria (capolista a sorpresa) per il sorpasso in testa alla classifica puntando alle Final Four.



LE ULTIME - Mancini lancia il laziale Cancellieri nel tridente con Immobile e Raspadori. Dall'altra parte Southgate lancia dall'inizio il difensore milanista Tomori, mentre fa partire dalla panchina l'attaccante romanista Abraham. Si gioca allo stadio Meazza di San Siro a Milano. Lunedì sera l'ultimo turno con l'Italia in Ungheria e la Germania in Inghilterra.



PROBABILI FORMAZIONI



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Cristante; Cancellieri, Immobile, Raspadori. CT Mancini.



INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; James, Maguire, Tomori, Chilwell; Bellingham, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane. CT Southgate.



Arbitro: Manzano (Spagna).