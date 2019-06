Lorenzo Insigne, attaccante dell'Italia, dopo la vittoria con la Grecia ha parlato a Rai Sport: "Sono contento, ci voleva questo gol. Segnare con questa maglia ha un sapore speciale. L'importante era conquistare i tre punti, ora dobbiamo recuperare le forze perché ci aspetta un'altra battaglia. Siamo tutti dei bravi ragazzi, giochiamo sempre tutti insieme, mettiamo intensità. Per arrivare lontani non c'è bisogno di un solo giocatore, ma di tutta la squadra. Il mister sta costruendo un bel gruppo, ci sta dando tanto e noi lo stiamo seguendo. Dobbiamo continuare così perché ha tanta esperienza ed è giusto che lo seguiamo. Ci sono giovani e tanti calciatori che giocano in Europa da tanto tempo, questo è importante. Ora dobbiamo recuperare, stasera abbiamo speso tanto. Martedì sarà una gara intensa, ma noi se giochiamo come stasera faremo una grande prestazione e arriveremo al nostro obiettivo".