Lorenzo Insigne, attaccante dell'Italia, ha parlato a Rai Sport in vista della sfida di domani contro la Polonia: "Ci vuole tempo per trovare l'amalgama, ma accetto le critiche e risponderò sul campo. Tridente leggero con Chiesa e Bernardeschi? Era la prima partita insieme, non abbiamo fatto risultato ma ci siamo impegnati al massimo. Ancelotti un mese fa mi ha chiesto di provare questa posizione, mi sto trovando bene e spero di continuare così. Sarri ha detto che sono il miglior calciatore italiano? Al Napoli ha dato tanto e lo ringrazieremo sempre".