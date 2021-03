Inizia dal Tardini di Parma il cammino dell'Italia nelle qualificazioni mondiali verso Qatar 2022. L'esordio del gruppo di Mancini sarà contro l'Irlanda del Nord, affrontata l'ultima volta quasi dieci anni fa nelle qualificazioni per Euro 2012. Per l'Italia si tratta della prima di tre sfide in sette giorni, dopo quello di stasera sono in programma gli impegni contro la Bulgaria, domenica a Sofia, e contro la Lituania, mercoledì prossimo a Vilnius. Vanno al Mondiale le prime classificate dei 10 gironi. I restanti 3 posti verranno assegnati tramite spareggi tra le 10 seconde classificate e 2 formazioni dalla UEFA Nations League 2020-2021.



Oggi, ore 20.45

Tv: Rai 1



Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne



Irlanda del Nord (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, Davis, Saville, C. Evans, Kennedy; Magennis, Lafferty