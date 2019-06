Jorginho, giocatore del Chelsea e della Nazionale Italiana, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, in vista delle gare di qualificazione all'Europeo contro Grecia e Bosnia Erzegovina.



FILOSOFIA AZZURRA - "Sia Mancini che Sarri vogliono un calcio offensivo, con fraseggi e palla a terra, anche per le caratteristiche che hanno i giocatori.



SARRI - "Se dovesse andare via, saremmo dispiaciuti. Ha svolto un lavoro positivo, al di là delle critiche che ha ricevuto"



VERRATTI - "Sicuramente mi trovo bene con Marco, le nostre caratteristiche sono compatibili e riusciamo a trovarci bene in campo



IO E SARRI IN PREMIER - "Le critiche sono arrivate, lì per la loro cultura non erano abituati a vedere un giocatore con le mie caratteristiche davanti alla difesa. In quel momento, quando i risultati non arrivavano, è stato puntare il dito. Ho sempre creduto in quello che faccio, continuando a lavorare tanto. Il lavoro è venuto fuori e ho dimostrato che si sbagliavano"



CALCIO INGLESE - "C'è un'intensità più alta, impari tanto. Ho imparato a difendere, andare al contrasto. In Italia andavo più sulla lettura. La differenza è tutta nell'intensità, le altre squadre non hanno paura di buttarsi all'attacco, diventa una partita più aperta" SARRI IN ITALIA - "Lui è cresciuto molto in Premier League, anche per essere arrivati in una grandissima squadra. Aver lavorato con giocatori di un certo tipo lo ha aiutato a imparare nel modo di vedere e lavorare negli allenamenti"



SARRI ALLA JUVE DA 'NAPOLETANO' - "Normale ci siano parole dei tifosi, il napoletano il mister lo porta nel cuore. Ti dà tutto, è caloroso. Per loro sarebbe un tradimento. Vediamo cosa accadrà"



CORAGGIO INGLESE - "In Italia manca, quando ci sono certe partite, vedi che le squadre entrano già sconfitte, senza credere nella vittoria"



CALCIO ITALIANO - "L'Italia manca, sicuramente. In Inghilterra sto imparando molto, ma un giorno vorrei tornare perché amo questo Paese"



SFIDA ALLA GRECIA - "Sicuramente la partita di sabato sarà difficile, hanno una squadra di palleggiatori. Hanno sempre avuto il possesso palla nelle ultime partite, dovremo correre e vorremo vincere. Una vittoria fuori casa sarebbe bella e importante"