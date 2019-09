Intervenuto in conferenza stampa al fianco del ct Mancini, Jorginho ha presentato la sfida contro la Finlandia: "A prescindere da chi andrà in campo, lo faremo per vincere. La Finlandia non è una sorpresa, i giocatori hanno qualità, sono una grande squadra. Pukki è il loro calciatore più importante, ma dobbiamo preoccuparci di tutti perchè possono metterci in difficoltà".



SU SE STESSO - "L'anno appena vissuto è stato fantastico, fondamentale per la mia crescita, anche difensivamente. Ho più impatto nei contrasti e sul gioco. La Premier League, probabilmente, è il campionato che ti dà di più. Ho le caratteristiche giuste per fare quello che vuole il mister, mi sta dando fiducia e sto dimostrando di meritarla".