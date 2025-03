Getty Images

Italia, Kean: "Loro difendono bene, noi potevamo farlo meglio"

Federico Targetti

un' ora fa



Moise Kean, attaccante della Nazionale, ha parlato alla Rai dopo la sconfitta contro la Germania:



Calafiori? Speriamo di averlo per la prossima, teniamo tanto a lui. Oggi era importante aiutare la squadra e portare il risultato, ma Baumann ha fatto due buone parate su di me e su Raspadori. E' andata così, loro dietro sono solidi mentre noi potevamo difendere meglio. Siamo consapevoli del nostro lavoro, possiamo far meglio. Ora andiamo a Dortmund per provare a rimontare.