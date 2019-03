Ecco le parole di un calmo e tranquillo Moise Kean dopo Italia-Finlandia, dove ha realizzato la rete del 2-0 azzurro:



"Io predestinato? Mi faccio sempre trovar pronto nei momenti giusti allenandomi con continuità. Sono davvero contentissimo del mio gol, sono motivato a battere sempre più record. Cristiano Ronaldo? Lavorando ogni giorno insieme a lui, non si può non imparare. Quando ho saputo che sarei stato titolare, sono stato carico ed emozionato. L'abbraccio a Immobile dopo il gol? Mi ha dato una gran palla, ho segnato anche e soprattutto grazie a lui e alla squadra. La mia posizione preferita in campo? Dove mi mette il mister, io gioco. Sul gol ho fatto un buon movimento vedendo lo spazio libero."