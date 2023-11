La Nazionale di Luciano Spalletti entra nel vivo degli ultimi preparativi per la partita di domani sera, a Roma, contro la Macedonia del Nord. All’assenza di Alessandro Bastoni, out per un problema muscolare che lo costringerà a lasciare il ritiro di Coverciano per fare ritorno a Milano, si aggiungono quelle di Guglielmo Vicario (febbre) e Bryan Cristante nell’allenamento del mattino. La buona notizia è invece il ritorno in gruppo di Moise Kean, che dovrebbe essere quindi recuperato per la sfida dell’Olimpico.