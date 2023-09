Dopo il pareggio con la Nord Macedonia, la Nazionale è rientrata in Italia. Gli azzurri si sono stabiliti al centro sportivo di Milanello, in attesa dalla seconda sfida di questa settimana, martedì a Milano, con l’Ucraina.



INIZIATIVA - Nel pomeriggio di oggi, una delegazione di bambini in cura presso l’Ospedale Pediatrico Buzzi di Milano sarà accolta a Milanello. La visita è stata organizzata con la collaborazione dell’associazione OBM Onlus e prevede una merenda per i bambini e poi l’incontro con gli Azzurri prima di assistere all’allenamento pomeridiano.