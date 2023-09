da ct dell'Italia, domani gli Azzurri si raduneranno al centro sportivo e rimarranno lì fino a venerdì per preparare le gare di qualificazione a Euro 2024 contro Macedonia (a Skopje) e Ucraina (a Milano) rispettivamente il 9 e il 12 settembre.- "Sono stati giorni intensi, dovevano darmi tutti quegli elementi per poter sviluppare bene il mio lavoro e la mia professione. Ho trascorso molto tempo a Coverciano, qui è l'Università del calcio. Ho imparato tantissime cose che ho riportato nel mio lavoro.Essere qui alla mia presentazione da ct è un'emozione indescrivibile,. Dobbiamo sperare di far rinascere il sogno di quella bandiera in tutti i bambini che guardano la Nazionale italiana.- "Io mi rifletto nella felicità altrui. Non riesco a essere felice se non vedo felice la gente attorno a me.. Chi vestirà la maglia della Nazionale deve essere felice, attraverso questa felicità si riuscirà a dare il meglio. Sono stato fecile dalla prima telefonata che ho ricevuto. Napoli è stata un'esperienza bellissima, qualcosa di travolgente., spero che presto si possa arrivare alla soluzione".- "Serve appartenenza per questa maglia perché non è una maglia qualisiasi. Abbiamo dei campioni che ci hanno dimostrato l'appartenenza alla Nazionale: penso a Buffon, Mazzola, Riva, Rivera, Baresi, Maldini e Baggio.. Questi campioni sono sempre con noi, anche quelli che non ci sono più come Gianluca Vialli. Sono i nostri spiriti guida".- "Giocheremo due partite importanti, abbiamo bisogno di spessore internazionale ed esperienza.. So le difficoltà dell'allenatore a fare questo. Ho lasciato a casa Verratti e Jorginho perché, non avendo minutaggio, è impensabili portarli dentro".- "Il bene della Nazionale è il bene del calcio italiano.. In Serie A, su 570 tesserati, solo 150 sono convocabili. Non abbiamo alibi, ma una storia che ci ha indicato la nostra strada".- Al fianco di Spalletti è presente anche il presidente Figc Gabriele Gravina, che ha presentato così il nuovo ct: "Oggi inizia un nuovo capitolo della storia azzurra.. Abbiamo avuto una reazione composta, aprendo un nuovo capitolo. Sono felice, orgoglioso e motivato. Ho avuto modo di dividere le valutazioni tecniche e personali. Sul piano tecnico non devo dire nulla di Spalletti, la sua storia è chiara e nota sotto il profilo del valore tecnico e professionale, sulla qualità del gioco espresso e sulla maturità acquisita negli ultimi anni. Mi ha colpito il lato personale e umano. Dedica al calcio gran parte della sua vita, un aspetto identitario. L'identità di Luciano è la sua cifra distintiva. In 4-5 giorni abbiamo fatto una scelta importante, volevamo dare alla Nazionale un ct di grande prestigio e ci siamo riusciti. Gli italiani hanno non solo un grande allenatore, ma anche una grande persona. Oggi ripartiamo con un nuovo capitolo, racconteremo agli italiani una nuova storia. Chiuso un capitolo ne stiamo aprendo un altro. Il mio augurio è semplice, aggiungere una nuova etichetta: passione azzurra".