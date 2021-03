Roberto Mancini verso le convocazioni per le qualificazioni a Qatar 2022, con le tre partite previste per l'Italia contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Il ct azzurro è pronto a diramare una lista ampia, da 34/35 nomi, perché nessuno può affrontare tre gare in dieci giorni. Ecco la probabile:



PORTIERI Donnarumma, Sirigu, Cragno (più uno tra Meret, Gollini e Silvestri)



DIFENSORI Florenzi, Mancini, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Toloi, Chiellini, Bastoni, Spinazzola, Emerson, Calabria (Romagnoli)



CENTROCAMPISTI Jorginho, Locatelli, Barella, Lo. Pellegrini, Verratti, Pessina, Cristante, Castrovilli (Soriano)



ATTACCANTI Chiesa, Bernardeschi, Immobile, Belotti, Kean, Insigne, Berardi, El Shaarawy, Caputo, Grifo