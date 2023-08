Su Il Corriere dello Sport, le ultime sull'ingaggio che Luciano Spalletti, la prima scelta della FIGC per il dopo Mancini, sta concordando con la Federazione in queste ore. Per lui pronto un contratto fino al 2026: fino al prossimo giugno un ingaggio da poco meno di due milioni di euro, poi lieviterà fino a 2.5 milioni di euro netti a stagione.