Conta poco, quasi zero, eppure l’Italia scende di nuovo in campo. Lo fa in amichevole contro l’Albania questa sera con calcio d'inizio alle ore 20:45 in diretta tv su Rai Uno. Mancini userà questa partita, e quella di domenica con l’Austria, per sperimentare e farsi trovare pronto quando conterà. Con un occhio a quanto succede in Qatar e a un Mondiale, il secondo consecutivo, dove gli azzurri faranno solo da spettatori.



Tante le soluzioni provate dal ct che sembra orientato verso un 3-4-3. Certezza in porta, Donnarumma. Davanti al portiere del Psg ci dovrebbero essere Bonucci, Bastoni e Scalvini.

In mediana spazio alla coppia Verratti-Tonali, mentre sugli esterni agiranno Di Lorenzo e Dimarco, entrambi in ottima forma. Inedito anche il tridente con Raspadori sorretto ai suoi lati da Zaniolo e Grifo. Non sarà il Mondiale, ma anche queste gare servono a far sì che al prossimo l’Italia torni ad esserci.



LE PROBABILI FORMAZIONI



ALBANIA (3-5-2): Berisha; Ismajli, Kumbulla, Mihaj; Hysaj, Abrashi, Bare, N. Bajrami, Lenjani; Broja, Uzuni. CT Reja.



ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Verratti, Tonali, Dimarco; Zaniolo, Raspadori, Grifo. CT Mancini.