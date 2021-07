IL TABELLINO

. Cinquantatré anni dopo il trionfo di, Robertoeguaglia Ferruccio, sbancaal cospetto dell’e del suo pubblico e mette le mani su un trofeo che negli ultimi vent’anni c’era sfuggito due volte in altrettante finali.Come contro la, decisivie portentoso è stato Gigioche ne ha parati due: ae ache ha battuto l’ultimo consegnandoci la certezza della vittoria.. L’Italia avrebbe meritato di vincere laben prima della soluzione ai calci di rigore. Ha subìto solo nella prima parte del primo tempo, quando l’è partita in tromba e ha segnato subito (dopo due minuti, assist di, dormita di) e la nostra nazionale ha sbandato rischiando di innervosirsi e non trovando il filo del gioco per quasi una ventina di minuti.Ma, una volta capito che l’non difendeva a tre ma a cinque e sempre più spesso con otto uomini dietro la linea della palla,, ha reperito l’iniziativa che aveva smarrito nella partita con laed è tornata ad essere quella poderosa macchina da gioco che avevamo visto nel girone di qualificazione e, soprattutto, nella sfida con il, a dispetto del mio pronostico, non solo non ha segnato, ma si è confermato a livelli decisamente insufficienti per una manifestazione di questo livello., entrato solo nei supplementari, non ha fatto meglio e ha avuto anche il torto, al pari di, di sbagliare dagli undici metri. Nonostante tutto questo e facendo ricorso al finto nove (primae poi), gli azzurri hanno giocato una gara magnificamente generosa.Federicoè stato il più pericoloso sotto porta e, in almeno due occasioni, è andato vicino al pareggio. Nel primo tempo con una conclusione da fuori (35’), nella ripresa (62’) costringendoad una deviazione bassa vicino all’angolo.(57’) che, quasi dalla linea di fondo, ha chiamato il portiere inglese ad una opposizione con il corpo.Dell’Inghilterra nessun segnale né preciso, né concreto.. E’ avvenuto conin campo al posto di(prestazione opaca) e conche aveva preso il posto di Immobile. Dalla bandierina ha battuto Chiesa, all’altezza del primo palo è piombato proprioche ha allungato in mezzo all’area dove Stones ha sotterrato Chiellini.Palla contro il palo e, da due passi, a ribadirla in gol.Da lì alla fine delle partita e almeno per l’intero primo tempo supplementare ha giocato solo l’Italia, mentretoglieva Trippier per inserire. L’Inghilterra passava a quattro dietro e si pensava che il nuovo sistema di gioco fosse la premessa per una manovra più offensiva.Intantoaveva sprecato un grande allungo di(72’) mentre Henderson aveva preso il posto di Rice.Anche nel primo supplementare, comunque, l’occasione ce l’ha avuta l’conche, su assist invitante di, ha mancato la deviazione aerea.Il finale, invece, è stato tutto dell’Inghilterra e senon avesse sfoderato un paio di salvataggi dei suoi (spettacolare uno su Sterling) forse non saremmo nemmeno arrivati all’epilogo dagli undici metri.Curiosamente, ma non troppo, il ct degli inglesi ha chiuso con sette attaccanti e gli ultimi due,, inseriti solo perché rigoristi. Hanno sbagliato entrambi (Rashford sul palo esterno, Sancho parato).(a bersaglio Berardi, Bonucci e Bernardeschi).E’ stato il primo a crederci, coinvolgendo tutti i suoi ragazzi.. Giusto che siamo noi, alla fine, ad alzarla sotto cielo di granito di Londra. Dall’alto non poteva che lacrimare.: 2' Shaw (Ing), 67' Bonucci (Ita).: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (118' Florenzi); Barella (54' Cristante), Jorginho, Verratti (96' Locatelli); Chiesa (86' Bernardeschi), Immobile (55' Berardi), Insigne (91' Belotti).. Mancini.Pickford; Walker (120' Sancho), Stones, Maguire; Trippier (70' Saka), Phillips, Rice (74' Henderson) (120' Rashford), Shaw; Mount (99' Grealish), Kane, Sterling.. Southgate.: B. Kuipers (Olanda).: 47' Barella (Ita), 55' Bonucci (Ita), 84' Insigne (Ita), 90+6' Chiellini (Ita), 106' Maguire (Ing), 114' Jorginho (Ita).