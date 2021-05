Si riducono a 32 gli azzurri a disposizione di Roberto Mancini per l'amichevole di venerdì contro San Marino e per il raduno che porterà poi alle convocazioni per Euro2020. Manuel Lazzari, infatti, non è volato in Sardegna per problemi personali, come annunciato dalla Figc tramite una nota: "Il difensore della Lazio Manuel Lazzari, indisponibile per motivi personali, non si aggregherà al gruppo azzurro".