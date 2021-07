fulminato dal sinistro di Shaw, attento su Stones. Coraggioso in uscita. Prova attenta, fino ai rigori. Dove ancora una volta è decisivo. Due parate super, su Sancho e Saka, quando il sogno sembrava quasi svanito, con l’errore di Jorginho. Il migliore portiere del mondo ce l’abbiamo noi.si perde Shaw nell’occasione del gol, un errore che mentalmente condiziona tutta la sua partita. Troppo timido in fase di spintaSterling gli transita lontano, tiene la posizione con attenzione, partecipando al lavoro di costruzione, con autorità. Il gol del pareggio è da rapace d’area, un gol alla Bonucci. Il penalty trasformato, dopo l’errore di Belotti, è il segnale che serviva alla squadra.si appiccica a Kane, sul duello fisico regge. Sempre concentrato, a 37 anni sono le letture a fare la differenza. Quando va in apnea usa la testa. Un leader in tutto e per tutto.ci mette un po’ a prendere le contromisure, inizialmente si preoccupa troppo di tenere la linea. Quando prende coraggio e accompagna è una soluzione credibile (118’ Florenzi: sv)corre tanto e male, è arrivato in debito d’ossigeno all’appuntamento più importante della sua carriera. Sbaglia quasi tutte le scelte, perde il duello con Rice (centrocampista d’assalto. Cerca l’inserimento, garantendo l’ordine)l’Inghilterra lo lasciare fare nel giropalla, dà grande equilibrio, recupera un’infinità di palloni, il rigore sbagliato non macchia una prova ancora una volta d'applausi. Non ruba l'occhio, ma è indispensabile. Dopo la Champions ecco l'Europeo.soffre tremendamente dal punto di vista fisico, ma la palla non gliela togli mai. Entra nell’azione dell’1-1 (: buona prova, per decisioni e valutazioni, a dimostrazione che è pronto per una grande)mamma mia, che giocatore. Quando cambia il passo gli leggono la targa. Dà sempre l’impressione di poter fare male. Prima a destra, poi a sinistra, è una furia. Esce per infortunio quando avrebbe fatto ancora comodo (gioca prima da attaccante centrale poi da esterno. Entra bene nel match e anche dal dischetto è un fattore)era atteso, dopo le deludenti prove contro Belgio e Spagna, sembra parlare una lingua diversa da quella dei compagni. Si abbassa quando deve andare, parte quando non deve, lavora poco e male di sponda. Il suo Europeo è finito ai gironi (: con lui in campo l’Italia gioca meglio, è più efficace. Ha una buona occasione per portare l’Italia avanti ma non riesce in allungo a punire Pickford. Si rifà dal dischetto): parte a sinistra, viene dentro il campo per il fraseggio e per provare a creare. Primo tempo a vendere fumo, non sfrutta un buon calcio di punizione dal limite. Da falso nueve fa decisamente meglio. Ha la palla del pareggio, Pickford lo scherma (dà una mano alla squadra, si prende qualche fallo importante, è poco produttivo sottoporta. Sbaglia il rigore)Immobile lo tradisce, Barella manca nella partita più importante, ma ha il merito di cambiarla in corso. Aveva ragione lui, è il gruppo la forza di questa squadra. La panchina ha fatto la differenza quando molti titolari non ne avevamo più. Ha ridato fiducia al movimento, ha creato un’Italia bella e divertente. Un’Italia campione d’Europa.