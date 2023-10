non può nulla sui gol, para quello che può parare.partita luci e ombre, regala a Scamacca la palla del vantaggio, commette fallo da rigore su Bellingham. E' meno sicuro solito, appare stanco fisicamente e mentalmentepartita di enorme difficoltà, con Kane che si abbassa per fare il 10, perde punti di riferimento. Sbaglia su tutti e tre i gol, Bellingham lo fa diventare pazzoha esperienza e personalità, ma non bastano a reggere il reparto. Fa acqua da tutte le parti (63': Kane non è flash, eppure si fa bruciare. Sembra avere i pesi alle caviglie)una spina nel fianco per gli inglesi, che ce l'hanno in casa ma sembrano non conoscerlo. Ha coraggio, tecnica e gamba, un grande Pickford gli nega il gol. Esce con mezz'ora da giocare (conferma le difficoltà quando viene schierato quarto di sinistra)più quantità che qualità, più centrocampista centrale che incursore. Può giocare con Frattesi, ma contro certi avversari c'è da lavorare.uomo di rottura con un lavorO da play appena sufficiente, fatica a raddoppiare su Bellinghamsi inserisce di più rispetto a Barella, non è sempre lucido nelle scelte. Cala alla distanza.primo tempo di grande maturità, a lavorare per la squadra, a fare le scelte giuste. Nella ripresa viene inghiottito dal vortice di mediocrità che travolge l'Italia (entra con i titoli di coda già attivati): gioca da vero 9, fa a sportellate con Maguire, lavora di sponda, apre gli spazi e trova un gol di rapina. Forse ha ragione Spalletti, l'Italia ha trovato l'attaccante che le mancava (: fa tanto movimento, impegna Pickford con un tiro da fuori)ha il merito di non mollare mai, di dare sempre tutto, ma è troppo leggero per certi palcoscenici (sv)la sua Italia parte con coraggio, giocando a calcio, gli episodi indirizzano la partita a favore dell'Inghilterra. Che quando mette la freccia diventa irraggiungibile. I cambi di Udogie e Scamacca non convincono.