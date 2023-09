, annacquato dagli esperimenti e dagli innumerevoli tentativi di rinnovamento, e che era stato anche accantonato a favore dei sistemi a tre, per poi essere riesumato nell’ultima partita contro l’Olanda,È il rovesciamento del gattopardesco “cambiare tutto per non cambiare nulla”.Per ora abbiamo soltanto una lista di giocatori e un paio di questioni aperte. Vediamo di affrontare le più imminenti.Innanzitutto la coppia di centrali: quale sceglierà Spalletti? E con quale criterio? Dalle convocazioni emergono al momento. Di questi cinque, tre giocano in sistemi a tre, due in una linea a quattro anche nel club, e mi riferisco ai centrali di Sarri. Bastoni e Mancini sulla carta sono i più ‘titolati’, ma basta andare a riprendersi Germania-Italia (5-2) del 14 giugno 2022 per capire che non è affatto automatico il passaggio alla difesa a quattro, specialmente per due braccetti di squadre diverse come Inter e Roma.Un discorso analogo si potrebbe fare a maggior ragione per l’, allenata fino allo sfinimento durante l’anno da un fanatico della linea come Sarri. Per lo meno dovrebbe esserci intesa fra loro due. Se hanno fermato Osimhen, possono tenere buoni anche i macedoni.A meno che Spalletti non voglia mischiare un braccetto con un centrale a quattro vero e proprio, del tipo. I due laziali avrebbero in questo caso una funzione didattica, di accompagnamento/guida/sostegno nei confronti del rispettivo partner.Facciamo ora un salto a piedi pari nel reparto d’attacco., salvo sorprese, sono piuttosto prevedibili, mentre del centrocampo parleremo alla fine.al momento. O meglio, questi sono i giocatori che tendenzialmente possono fare solo quello nel 4-3-3. Spalletti non è Garcia. Spalletti ormai ha capito che Raspadori, che apparentemente è il più duttile dei tre candidati, in realtà perde molto da esterno. Ecco come ha esordito l’ex Sassuolo con il nuovo tecnico del Napoli...Ebbene, qual è stata. Certo, la Macedonia non difenderà come i lancieri in questo caso…Detto questo,, quello che riesce ad attrarre con più efficacia e qualità i difensori avversari, permettendo gli inserimenti a sorpresa delle mezzali. Funzione importante nel gioco di Spalletti. Ma attenzione, funzione importante anche nel 4-3-3 di Sarri, dove è Immobile l’elemento di raccordo.È tutto relativo. Questa per Guendouzi ad esempio è una bellissima intuizione per attivare il terzo uomo Zaccagni.Meno calda in ogni caso la pista che porta aLa scelta del centravanti inoltre potrebbe legarsi a quella degli esterni.Ma non è matematica, Spalletti potrebbe decidere a prescindere dai blocchi. Credo però che molto dipenda dalla scelta suMetterlo a sinistra, come nell’ultima uscita (con gol) contro l’Olanda?In tal caso, Politano a destra (altro giocatore di fiducia), pur sempre in ballottaggio minimo conMa se Chiesa venisse spostato dall’altra parte, quindi al posto di Politano a destra, contraddicendo la tendenza in bianconero (seconda punta che si defila a sinistra), ecco farsi largoMeno dubbi a mio avviso presenta infine ilal momento panchinare Barella o Tonali per questo Pellegrini. Ma tutto può fiorire fra le dita inanellate di Spalletti.