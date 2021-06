L'Italia di Roberto Mancini continua il proprio percorso di avvicinamento agli ottavi di finale che la vedranno fronteggiare l'Austria sabato sera a Wembley, a Londra.



Piccole buone notizie dall'allenamento di oggi per Giorgio Chiellini che si è allenato ancora a parte rispetto al resto del gruppo, ma ha svolto parte dell'allenamento in campo. Nessuna buona nuova invece per Florenzi che ha continuato il suo percorso di recupero a parte in palestra.