Non chiamatela. Anche perché non lo è. Ma chiamatelo 'supporto', definitelo 'aiuto', e poi facciamo insieme due conti. Intanto: sapevate che i bianconeri hanno messo in campo undici azzurri nelle finali europei degli ultimi vent'anni.Il punto più alto è sicuramente arrivato nel 2012: freschi di una vittoria storica - il primo scudetto di Conte - e tirati a lucido da una stagione devastante e senza sconfitte, la Juventus andò a comporre addirittura sei undicesimi della formazione poi messa in campo da Prandelli nello sfortunato epilogo contro la Spagna.