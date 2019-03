Un bomber d'esperienza per un'Italia giovanissima. Tra le novità annunciate da Roberto Mancini per la Nazionale che questa sera sfida il Liechtenstein al Tardini di Parma, nella seconda gara di qualificazione a Euro 2020 valida per il gruppo J, ci sarà Fabio Quagliarella insieme a Moise Kean nell'attacco azzurro. Il "vecchio" e il "bambino", con l'attaccante della Sampdoria, molto positivo nei pochi minuti concessigli dal ct contro la Finlandia, chiamato a sfatare la maledizione del centravanti e a sostituire Ciro Immobile, deludente anche sabato. Per il resto, possibile chance per Sirigu in porta, cambia quasi totalmente la difesa, con la sola conferma di Bonucci insieme a Mancini, Romagnoli e Spinazzola; a centrocampo tocca a Sensi, mentre davanti a completare il tridente dovrebbe essere Politano, in ballottaggio con Bernardeschi.



ITALIA-LIECHTENSTEIN (ore 20.45, Rai 1)



PROBABILI FORMAZIONI:



Italia: Sirigu; Mancini, Bonucci, Romagnoli, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Sensi; Politano, Quagliarella, Kean.



Liechtenstein: B. Buchel; Wolfinger, Kaufmann, Goppel, Rechsteiner; Wieser; Haler, Polverino, M. Buchel, Salanovic; Gubser.