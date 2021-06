Lino Banfi, attore e comico, autore del tormentone porca puttena che ha portato bene all'Italia nella sfida contro la Turchia, gara inaugurale di Euro2020, parla a Sky Sport in vista del match contro la Svizzera: "È come ricevere un piccolo Oscar ricevere tutto l'affetto dei ragazzi azzurri. E sarà bellissimo vincere l'Europeo l'11 luglio, giorno del mio 85esimo compleanno, pensate che festa faremo! Immobile ha detto Porca Puttèna, Insigne ha detto Porca Puttèna, ma manca un napoletano, Donnarumma! Quando fa una grande parata potrà dire "Porca Puttèna mi è riuscita!". Stasera sarà una partita con le tre S: Siringata, Sinistra, Spinazzola. Farà una siringata fortissima di sinistro, che potrebbe andare in porta e fare o essere un assist per un compagno".