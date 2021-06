Marcello, ex commissario tecnico dell, parla a la Gazzetta dello Sport in vista degli: "Insigne è fortissimo, ma c’è un altro azzurro che all’Europeo sarà protagonista come lui… Barella. Non è una novità assoluta, dopo due stagioni nell’Inter e in Champions, ma sarà la sorpresa del torneo. È arrivato il suo momento. Mi piace come gioca, come lotta, come corre. La nostra stella è lui. Insigne? Impressionante contro i cechi. Gioca sempre con grandissima qualità in un contesto che sembra fatto per lui. Appena l’Italia ha la palla, partono tutti in verticale negli spazi e Insigne è pronto, sia da esterno sia più al centro, come d’altra parte nel Napoli"."Inevitabile cominciare da Mbappé. Nella lotta per la successione a Messi e Ronaldo è in prima fila da quando ha vinto il Mondiale. Sempre decisivo. A me piacciono poi i giovani arrivati nelle finali europee: Foden, Sterling, Mount, Havertz..."."Lo seguo da tempo e non mi ha mai deluso. Oltretutto nel Chelsea ha trovato la dimensione ideale: una squadra compatta che sa ripartire negli spazi dove lui è letale. Grande merito è stato di Tuchel"."Giovanissimo eppure ha colpi che vediamo raramente: combina qualità e rapidità come pochi. Quando verticalizza è irresistibile"."Se gioca come nell’Inter segnerà a ripetizione. È stato il giocatore più decisivo in assoluto della Serie A e il migliore nerazzurro con Barella. Non un semplice centravanti, ma il vero punto di riferimento del gioco. Segna e fa segnare gli altri aprendo spazi, appoggiando la palla, chiamando a sé il gioco"."Qui l’Italia è messa molto bene. Abbiamo un grande portiere, Donnarumma: sarebbe bello che trovasse subito una squadra per dedicarsi solo all’Europeo, anche se mi sembra non si lasci distrarre. E un fenomeno come Chiellini che, scherzo ma non troppo, con qualche infortunio ha riposato e guadagnato un po’ di carriera. Magari lo vedremo anche al Mondiale...".