Italia-Lituania (calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno) è una gara valevole per la sesta giornata nel gruppo C di qualificazioni europee al Mondiale di Qatar 2022. Si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Dopo i due pareggi con Bulgaria e Svizzera, gli Azzurri (primi in classifica con 11 punti ma con due partite giocate in più rispetto alla Svizzera che insegue a quota 7) devono tornare alla vittoria. Mancini è alle prese con le assenze di Verratti, Pellegrini, Immobile e Insigne.



LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Sensi, Pessina; Berardi, Raspadori, Bernardeschi. CT Mancini.

LITUANIA (4-5-1) - Setkus; Lasiskas, Satkus, Utkus, Baravykas; Jankauskas, Verbickas, Megelaitis, Slivka, Novikovas; Kazlauskas. CT Ivanauskas.

Arbitro: Pawson (Inghilterra), assistenti Betts e Hussin, Bankes quarto uomo, Coote e Robathan al Var.