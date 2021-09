Undici punti in cinque partite giocate per l'Italia che nel Gruppo C della qualificazioni ai Mondiali è ancora al comando, ma con due partite in più rispetto alla Svizzera, seconda con 7 punti. Il ritorno in campo dei campioni d'Europa - si legge in una nota - non è stato proprio come tutti se lo aspettavano, visto che per evitare brutte sorprese in vista di Qatar 2022 la squadra di Mancini deve evitare in futuro di perdere punti per strada come è successo con i pareggi contro la Bulgaria e la Svizzera. La situazione non è certo compromessa, considerando che vincendo le ultime sfide gli Azzurri avrebbero la certezza matematica di evitare gli spareggi, così come sarebbe tutto più semplice con un passo falso della Svizzera. E' comune fondamentale ottenere i tre punti nel prossimo match. In Italia-Lituania (ore 20.45 di mercoledì 8 settembre) c'è ottimismo sulla lavagna scommesse, che dà gli Azzurri favoriti a quota 1,04. Addirittura a 15 e a 70 volte la posta il pareggio e il segno "2". Servono i gol: quello di Moise Kean, appena tornato alla Juventus, vale 1,95, mentre Giacomo Raspadori è proposto a 2,00 volte la posta.