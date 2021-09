Ottimi ascolti per la tre partite della Nazionale di Roberto Mancini disputate nel mese di settembre. Di seguito la nota diramata dalla FIGC: "Vince in campo e anche negli ascolti la Nazionale di Roberto Mancini. La sfida con la Lituania, valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022 e trasmessa in diretta su Rai 1, è stata seguita da 7.782.000 telespettatori (35,4% di share), risultando il programma più visto della prima serata. Anche i due precedenti match con Bulgaria e Svizzera si erano aggiudicati il prime time, seguiti rispettivamente da 7.366.000 telespettatori (36% di share) e 8.654.000 telespettatori (42,04% di share)".