Sarà un super Olimpico quello che attende l'Italia nel match contro la Macedonia del Nord. A Roma sono stati venduti già 47.000 biglietti per la gara di qualificazione a EURO 2024: l’Italia sfida la Macedonia del Nord e potrà contare sul sostegno dei suoi tifosi. Terminati i biglietti di Tribuna Tevere Parterre destinati alla Promo Famiglia, sono ancora disponibili i tagliandi a prezzo ridotto per Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari.