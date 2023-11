Venerdì 17 novembre alle 20:45 lo stadio Olimpico di Roma ospita Italia-Macedonia del Nord, gara decisiva nel cammino degli Azzurri verso Euro 2024. La sconfitta di Wembley ha costretto Spalletti a concedere il primo posto nel Gruppo C all’Inghilterra e la sfida per la seconda posizione, valida comunque per la qualificazione, è con l’Ucraina, che ha 3 punti in più rispetto all’Italia, ma anche un partita in meno da giocare. Gli Azzurri possono anche contare nel caso servisse per la classifica avulsa della vittoria nello scontro diretto a San Siro. Tutto può ancora succedere quindi e sarà decisiva per evitare gli spareggi la gara di lunedì 20 in casa della nazionale di Rebrov, ma già venerdì contro la Macedonia (avversario che non possiamo più permetterci di sottovalutare) l’Italia deve farsi valere e conquistare i tre punti. Le quote sulla lavagna scommesse danno gli azzurri vincenti a 1.13, contro il pareggio a 7.00 volte la posta, mentre la sconfitta, passo falso che non sarebbe fatale ma che complicherebbe l’accesso a Euro 2024, è a 18. Resta il fatto che la Nazionale di Spalletti si trova in questa situazione per aver condiviso il girone con la squadra che al momento viene considerata favorita per la vittoria in Germania. Le quote antepost su Euro 2024 danno infatti l’Inghilterra in prima fila a 5.00, con Francia (5.50) e Germania (7.00) a chiudere il podio delle favorite. A 8.00 la Spagna, a 10 il Portogallo. L’Italia è chiamata a difendere il titolo di campione d’Europa, missione complicata ma possibile per Spalletti e il trionfo azzurro vale 15.00 volte la posta.