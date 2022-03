Al fine di evitare assembramenti e code ai tornelli, sono state programmate fasce orarie di accesso ai diversi settori dell’impianto. Per entrare sono necessari green pass rafforzato, documento di identità e mascherina. In occasione della gara di play off Italia-Macedonia del Nord, in programma domani sera al 'Renzo Barbera' di Palermo, la FIGC invita tutti i tifosi che si recheranno allo stadio a rispettare le modalità di accesso all’impianto suggerite in fase di acquisto dei biglietti. Al fine di evitare assembramenti e code ai tornelli, sono state programmate le seguenti fasce orarie di accesso ai diversi settori dello stadio:



- Tribuna Coperta e Tribuna Laterale 18:00 / 18:30

- Curva Nord 18:30 / 19:00

- Curva Sud 19:00 / 19:30

- Gradinata 19:30 / 20:00



Invitiamo, pertanto, i possessori di biglietto ad attenersi alle indicazioni sopra riportate ricordando che, per accedere allo stadio, sarà necessario esibire il Green Pass Rafforzato e un documento di identità in corso di validità e indossare una mascherina di tipo FFP2.