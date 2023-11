Italia-Macedonia del Nord (calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno e in streaming su RaiPlay) è una gara valevole per la settima e penultima giornata nel gruppo C di qualificazione a Euro 2024. In caso di vittoria agli Azzurri basterà un pareggio con l'Ucraina lunedì sul campo neutro di Leverkusen in Germania, altrimenti saranno obbligati a vincere il prossimo scontro diretto per andare direttamente alla fase finale senza passare dagli spareggi playoff.



Senza Bastoni, Spalletti preferisce lo juventino Gatti al granata Buongiorno per completare una difesa tutta interista davanti a Donnarumma. In cabina di regia si rivede Jorginho, affiancato da Barella e Bonaventura. Nel tridente d'attacco torna Chiesa con Berardi e Raspadori. Frattesi, Cristante, Zaniolo, Kean e Scamacca partono dalla panchina.

Dall'altra parte c'è il "napoletano" Elmas. Si gioca allo Stadio Olimpico di Roma. Arbitra il tedesco Zwayer, assistito dai connazionali Lupp e Achmuller con Ittrich quarto uomo, Dankert e Dingert al Var.



PROBABILI FORMAZIONI



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. CT Spalletti.



MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Alioski; Bardhi; Miovski, Elmas. CT Milevski.