Il match che si svolgerà all’Olimpico, contro la Macedonia del Nord, è di fondamentale importanza. Non essere presenti in Germania, dopo due eliminazioni consecutive agli spareggi verso i Mondiali, a difendere il titolo continentale è uno scenario che l’Italia non può e non deve prendere nemmeno in considerazione., per guadagnare quel vantaggio, fisico e morale, da sfruttare contro l’Ucraina.. Luciano Spalletti era fresco di nomina a commissario tecnico della Nazionale Italiana e l’esterno della Juventus aveva appena deciso la sfida contro l’Empoli. Tutto sembrava combaciare: Chiesa era pronto a brillare e l’ex tecnico del Napoli si preparava a un esordio da sogno.Colpa di quel forfait fu un problema all’adduttore, durante l’ultimo allenamento a Coverciano. Chiesa out e Spalletti che non centra il bottino pieno.Altro flashback (vi avviso, questo più doloroso): 24 marzo 2022, stadio Renzo Barbera di Palermo. I campioni d’Europa ospitano la Macedonia, nella semifinale playoff valida per gli spareggi per accedere a Qatar 2022. Non prolunghiamo di molto l’agonia, conosciamo tutti il risultato., complice il grave infortunio che subì in quel di gennaio: la rottura del legamento crociato.e nella sua memoria, come dichiarato in un documentario ad Amazon Prime: “Partita rimpianto? Quella contro la Macedonia, perché avrei voluto dare una mano ai miei compagni, ma purtroppo non è stato possibile. Ora dobbiamo puntare all’Europeo 2024″.Un desiderio dimostrato anche dall’energia con la quale il giocatore della Juventus si sta allenando: nella sessione odierna finta di tiro, filtrante per Scamacca e applausi del CT. Chiesa scalda il motore e Spalletti valuta di affidargli le chiavi dell’estro e della fantasia delle nostre soluzioni offensive.