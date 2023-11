La qualificazione dell'Italia a Euro 2024 fa tirare un sospiro di sollievo a tutta la nazione e a tutto l'ambiente azzurro. Ad intervenire sul tema è anche Giovanni Malagò, presidente del CONI, che ha parlato a margine della Giunta del Comitato Olimpico: "Risultato molto buono, la partita non era semplice e la squadra con la prestazione non mi sono dispiaciuti. Ma fermiamoci qua. Certo, con l'Italia le cose semplici non ci sono mai state".